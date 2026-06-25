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Kaynak: AA

BBC’nin aktardığı bilgilere göre, San Jose Ulusal Lisesi’nde meydana gelen ve üç öğrencinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından yapılan incelemelerde, gözaltındaki iki şüpheliden birinin söz konusu oyunu oynadığı tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından yetkililer, oyunun ülkede geçici olarak erişime kapatıldığını açıkladı.

Filipinler Siber Güvenlik Kurumu, karara ilişkin yaptığı açıklamada, yaşanan trajedide çevrim içi içeriklerin olası etkisinin tamamen göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

Siber Suçlar Soruşturma ve Koordinasyon Merkezi yetkililerinden Aboy Paraiso ise erişim engelinin, platformun olay üzerindeki olası etkisinin daha net şekilde değerlendirilmesine imkân sağlayacağını ifade etti.

Filipin Ulusal Polisi Sözcüsü Allan Rae Co da 14 yaşındaki şüphelinin dijital içeriklerden “yoğun biçimde etkilendiğinin” görüldüğünü ve internette şiddet içerikli paylaşımlar yaptığına dair bulgular bulunduğunu söyledi.

Co ayrıca, saldırıdan önce iki öğrencinin kendilerini tuvalete kilitlediğini belirterek, olayın “planlı bir eylem olabileceğine dair güçlü işaretler bulunduğunu” dile getirdi.

Google Play açıklamasında “Gorebox”, oyuncuların geniş bir silah ve patlayıcı yelpazesiyle serbestçe etkileşimde bulunabildiği ve yüksek düzeyde yıkım içeren bir deneyim sunduğu bir oyun olarak tanımlanıyor.

Söz konusu saldırı, pazartesi günü San Jose Ulusal Lisesi’nde gerçekleşmiş, üç öğrenci hayatını kaybetmiş ve olayla bağlantılı iki erkek şüpheli gözaltına alınmıştı. Yetkililer, şüphelilerden birinin aynı okulun öğrencisi olduğunu da açıklamıştı. Ayrıca olay sonrası okul çevresinde güvenlik önlemleri artırılmıştı.