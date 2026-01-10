Filipinler’in orta kesimindeki Cebu kentindeki bir çöp atık sahasında önceki gün heyelan sonucu meydana gelen çökmede 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Filipinler'de devasa çöp yığını çöktü: Ölü ve yaralılar var: Kayıplar aranıyor - Resim : 1

Cebu Belediye Başkanı Nestor Archival, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, heyelan sonrası bölgede kaybolan 30’dan fazla kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Filipinler'de devasa çöp yığını çöktü: Ölü ve yaralılar var: Kayıplar aranıyor - Resim : 2

Sahada daha gelişmiş bir vincin kullanılması gerektiğini belirten Archival, “Yetkililer belirli bölgelerde tespit edilen yaşam belirtilerinin varlığını doğruladı, bu da dikkatli kazı çalışmalarının sürdürülmesini gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

Filipinler'de devasa çöp yığını çöktü: Ölü ve yaralılar var: Kayıplar aranıyor - Resim : 3

Yetkililer, itfaiye, polis ve gönüllü kurtarma ekiplerinin ağır iş makineleri kullanarak ve elle kazı yaparak operasyonları sürdürdüğünü ancak güvenlik endişeleri nedeniyle çalışmaların aralıklı olarak durdurulduğunu aktardı.

Filipinler'de devasa çöp yığını çöktü: Ölü ve yaralılar var: Kayıplar aranıyor - Resim : 4

Filipinler'de devasa çöp yığını çöktü: Ölü ve yaralılar var: Kayıplar aranıyor - Resim : 5

Filipinler'de devasa çöp yığını çöktü: Ölü ve yaralılar var: Kayıplar aranıyor - Resim : 6