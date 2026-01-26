Filipinler’in Maguindanao eyaletinde sabahın erken saatlerinde kanlı bir pusu yaşandı. Shariff Aguak Belediye Başkanı Akmad Mitra Ampatuan, pazar dönüşü sırasında konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıdan sağ kurtuldu. Yetkililer, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların RGP-7 model roket tipi silahlarla belediye başkanının zırhlı aracına ateş açtığını doğruladı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, bekleyen bir minibüsten inen silahlı kişilerin saldırıyı başlattığı görüldü. Patlama ve yoğun ateşe rağmen Ampatuan yara almazken, iki güvenlik görevlisi saldırıda yaralandı.

3 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırının ardından polis, ordu ve bölge güvenlik birimleri saldırganları yakalamak için operasyon başlattı. Saldırganlar gri veya beyaz bir minibüsle kaçarken, Datu Unsay’in Barangay Meta bölgesinde polis ve askerlerle girdikleri çatışmada üç kişi öldürüldü ve kaçak araç ele geçirildi.

ÜÇÜNCÜ SUİKAST GİRİŞİMİ

Filipinler Ulusal Polisi (PNP) geçici başkanı Jose Melencio Nartatez Jr., saldırının arkasındaki beyinleri ortaya çıkarmak için özel bir soruşturma ekibi (SITG) kurulduğunu açıkladı. Nartatez, “Hain planlarını kiralık tetikçilerin ardına gizleyenler yanılıyor. Sorumluları yakalayacak ve bu ağları tamamen dağıtacağız, dedi.

Yetkililer, saldırının siyasi rakipler veya uzun süredir devam eden klan çatışmalarıyla bağlantılı olabileceğini araştırıyor. Ampatuan, 2009’daki Maguindanao katliamıyla ilişkilendirilen etkili Ampatuan siyasi ailesinin bir üyesi olarak biliniyor. Bu saldırı, Ampatuan’ın son yıllarda yaşadığı üçüncü suikast girişimi olarak kayıtlara geçti.