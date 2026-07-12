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Olumsuz hava şartları ve beraberinde getirdiği felaketler nedeniyle 514 binden fazla kişinin hayatı altüst olurken, yetkililer bölgedeki ölü, yaralı ve kayıp sayılarını netleştirmek adına tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

FELAKETİN ARDINDAN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Afetin vurduğu bölgelerde insani yardım ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, tayfunun ülkeden ayrılışına dair resmi kurumlardan da açıklama geldi.

METEOROLOJİ BÜROSU SON DURUMU AÇIKLADI

Filipinler Meteoroloji Bürosu (PAGASA) tarafından yapılan açıklamada, bölgede büyük yıkıma ve can kayıplarına yol açan Bavi Tayfunu'nun dün yerel saatle 08.20 itibarıyla ülkedeki etkisini tamamen yitirdiği bildirildi.