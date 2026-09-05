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Kaynak: AA

Dünkü duruşmada hakkında tutuklama emri çıkarılan Başkan Yardımcısı Sara Duterte, bugün kefaletle serbest kaldı.

Duterte'nin avukatlarından Paul Lawrence Lim, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Duterte'nin üç farklı ağır tehdit suçlamasından 5 bin 740 dolar kefalet ödediğini ifade etti.

Ayrıca başkent Manila'daki Quezon Bölge Asliye Mahkemesinden çıkarken görülen Duterte, kendisini destekleyenleri teselli ederek vatandaşlara sarıldı ve tutuklama emrinin kaldırılmasını içeren mahkeme kararına dair belgeyi destekçilerine göstermesi dikkat çekti.

Başkan Yardımcısı Sara Duterte, kamu fonlarını usulsüz kullanmak, Başkan Marcos ve eşi Liza Araneta-Marcos ile kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i kamuoyu önünde tehdit etmekle suçlanıyordu.

Duterte ise suçlamaları kabul etmiyor.