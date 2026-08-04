Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve son olarak Juventus'ta görev yapan Filip Kostic, yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibiyle sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcunun, kariyerini Hollanda'da sürdürmesi bekleniyor.

PSV EİNDHOVEN İLE ANLAŞMA SAĞLANMAK ÜZERE

Sky Sport'un haberine göre, Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven, 33 yaşındaki futbolcunun transferinde sona yaklaştı. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve resmi imzaların kısa süre içinde atılmasının beklendiği belirtildi.

AEK ATİNA'NIN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Transfer sürecinde Yunanistan temsilcisi AEK Atina da Filip Kostic'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu. Ancak deneyimli kanat oyuncusunun tercihini Hollanda ekibinden yana kullandığı ifade edildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME BEKLENİYOR

Haberde, PSV Eindhoven ile Filip Kostic arasında 2 yıllık sözleşme konusunda önemli mesafe kat edildiği ve transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.

Kariyerinde Juventus'un yanı sıra Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt, Hamburg, Stuttgart ve Groningen formalarını giyen Sırp futbolcu, yeni sezonda PSV Eindhoven'ın başarısı için mücadele etmeye hazırlanıyor.