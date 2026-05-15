A Milli Kadın Voleybol Takımımızın önümüzdeki süreçte mücadele edeceği Milletler Ligi turnuvası öncesi belirlenen geniş sporcu listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından duyurulan Filenin Sultanları’nın 30 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Orta Oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz

Turnuva listesinde takım kaptanı Eda Erdem’in yanı sıra geçmiş dönemlerde başarı yakalamış bazı tecrübeli isimlerin bulunmaması voleybol camiasında çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi. Ortaya atılan eleştirilere ve spekülasyonlara Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’dan çok net bir yanıt geldi.

Voleybol Aktüel TV ekranlarında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Üstündağ, eleştirilere yönelik olarak şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç şey okudum; 'Efendim niye geniş kadroda şu yok, bu yok?' gibi. Şimdi mesela Derya yok deniliyor değil mi? Kulübü de açıkladı, Derya sezonun bittiği gün 24 saat içinde ciddi bir sakatlık, bir ameliyat söz konusu oldu. Onun yaklaşık 6-8 hafta olmayacak olması. 6-8 hafta olmayıp da sonradan gelip takıma hazır olması biraz zor olacak. Avrupa Şampiyonası için konuşmuyoruz, bu Milletler Ligi için konuşuyoruz. Bu açıklanan kadro da Milletler Ligi kadrosu. Avrupa Şampiyonası ayrı kadro olacak. Bu sosyal medya işinden... Bu camianın başkanı olarak samimiyetimle söylüyorum: Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek göreve geldiğinde açıkladığı 1-2 açıklamadan bir tanesi de sosyal medya ile ilgili bir düzenleme, disiplin yapısıydı. Ben şahsen çok mutlu oldum, dört gözle de bu düzenlemeyi bekliyoruz."

Sosyal medyadaki asılsız iddialara ve kimliği belirsiz hesaplardan yapılan yorumlara tepki gösteren Üstündağ, kararların tamamen teknik heyete ait olduğunu vurgulayarak konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bunu yapmayın. Sizin önce kendinize saygınız olsun: X isim, Y isim, sahte isim, fake isim... Yazıyor altına abuk subuk şeyler. Bir tanesi yazmış, bir tane oyuncu işte efendim 'Milli takımda yok, şu mu istemedi, bu mu istemedi.' Eğer beni kastediyorsanız o oyuncunun nikah şahidiyim ben, evladımın. Öyle bir şey olabilir mi yani? Hepsi benim evladım. Teknik konu, bana ne ya? Beni ilgilendirmez. Yani Allah için bugün benimle geçmişte çalışmış bir hoca çıksın desin ki 'Bir gün teknik kadro konusunda müdahale eden başkanımız oldu, bir gün de müdahale etti.' Onu desin, bana ispatlasın. Ben hemen şimdi arkamı dönerim, Allah'a ısmarlardık der giderim."