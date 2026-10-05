Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda mücadele edecek ülkeler belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre elemelerin tamamlanmasıyla turnuvaya katılacak 32 takım kesinleşti.

ABD ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı dev organizasyon, 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

FİLENİN SULTANLARI ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHNEDE

Son Avrupa ve Milletler Ligi (VNL) şampiyonu ünvanlarını elinde bulunduran A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek.

Organizasyon, tarihinde ikinci kez 32 ülkenin katılımıyla düzenlenecek.

Takımlar grup aşamasında dörderli 8 gruba ayrılacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan 16 ekip, eleme aşamasına yükselecek. Turnuva daha sonra son 16 turu, çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla devam edecek.

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ KURAYLA BELLİ OLACAK

Türkiye'nin grup aşamasındaki rakipleri gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından netleşecek.

Kura çekiminin tarih ve saati Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından daha sonra açıklanacak.

Turnuvaya ABD'den Anaheim, Omaha ve Orlando ile Kanada'dan Montreal ve Quebec City olmak üzere toplam 5 şehir ev sahipliği yapacak.

DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK 32 ÜLKE

Ev sahipleri: Kanada, ABD

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler: Dominik Cumhuriyeti, Küba, Porto Riko

Asya: Tayland, Çin, Japonya

Avrupa: Türkiye, Sırbistan, Polonya, İtalya

Afrika: Mısır, Kenya, Kamerun

Güney Amerika: Arjantin, Brezilya, Kolombiya

Dünya sıralaması: Hollanda, Rusya, Almanya, Çekya, Belçika, Fransa, Slovenya, İsveç, Meksika, Ukrayna,

Yunanistan, Güney Kore, Bulgaristan, İsviçre