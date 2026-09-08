Avrupa’nın zirvesine adını yazdıran Filenin Sultanları, sahada kazandığı büyük başarının yanı sıra ödül yönetmeliği kapsamındaki primlerin de sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 'Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik' hükümleri uyarınca milli sporculara verilecek miktar kesinleşti.

OYUNCU BAŞINA 112,5 CUMHURİYET ALTINI

Olimpik branşlarda Avrupa şampiyonu olan milli sporculara normal şartlarda en fazla 150 cumhuriyet altını ödül veriliyor. Ancak organizasyonun iki yılda bir düzenlenmesi nedeniyle mevzuat gereği bu ödülün %75’i hak ediliyor. Bu hesaplamayla şampiyon kadroda yer alan 14 voleybolcunun her biri 112,5 cumhuriyet altını elde etti. Güncel hesaplamalara göre bu tutar oyuncu başına 5.015.000 TL para ödülüne denk geliyor.

TVF KASASINA 500 BİN EURO KOYDU

Turnuvada şampiyonluk kupasını kaldıran Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından birinci takıma tahsis edilen 500 bin avroluk para ödülünü kasasına koydu. Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan İtalya 250 bin avro, üçüncü olan Sırbistan ise 150 bin avro ödül kazandı.