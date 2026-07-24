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Kaynak: AA

Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen organizasyonda çeyrek finalde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdıran ay-yıldızlı ekip, başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Isınma çalışmalarıyla başlayan idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık yapıldı.

Filenin Sultanları, yarı finalde ev sahibi Çin ile 25 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saatiyle 14.30'da karşı karşıya gelecek.

Milletler Ligi tarihinde altıncı kez yarı finale yükselme başarısı gösteren milli takım, Çin karşısında çıktığı son üç resmi mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, rakibini elemesi durumunda finalde Brezilya ile İtalya arasındaki eşleşmenin kazananıyla şampiyonluk mücadelesi verecek.