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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya etabındaki ilk sınavından galibiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, Arena Nilson Nelson'da oynanan mücadelede Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup ederek organizasyona iyi bir başlangıç yaptı.

İLK SET TÜRKİYE'NİN

Karşılaşmaya etkili başlayan milliler, ilk sette rakibine üstünlük kurdu ve 25-17'lik skorla 1-0 öne geçti.

DOMİNİK CUMHURİYETİ GERİ DÖNDÜ

İkinci ve üçüncü setlerde oyunun kontrolünü ele alan Dominik Cumhuriyeti, 25-20 ve 25-16'lık sonuçlarla skoru 2-1'e getirdi.

FİLENİN SULTANLARI PES ETMEDİ

Maçın dördüncü setinde büyük mücadele ortaya koyan ay-yıldızlılar, kritik bölümlerde hata yapmayarak seti 25-23 kazandı ve karşılaşmayı karar setine taşıdı.

GALİBİYET TIE-BREAK'TE GELDİ

Büyük çekişmeye sahne olan son sette üstünlüğünü koruyan Türkiye, rakibini 15-11 mağlup ederek mücadeleyi 3-2 kazandı.

Yaklaşık iki saat süren karşılaşmanın ardından sahadan galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne moralli bir başlangıç yaptı.

SIRADAKİ RAKİP HOLLANDA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya etabındaki ikinci maçında yarın saat 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.