Makau Özel İdari Bölgesi'nde bulunan East Asian Games Dome'un ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Türkiye saatiyle 14.30'da başlayacak.
Filenin Sultanları, VNL'nin lig aşamasını 9 galibiyet elde ederek dördüncü sırada tamamlarken, ev sahibi kontenjanıyla final etabına katılan Çin ise normal sezonu 6 galibiyetle dokuzuncu basamakta bitirdi.
Ay-yıldızlı ekip, yarı final karşılaşmasını kazanarak finale adını yazdırmayı ve Çin karşısında resmi organizasyonlarda yakaladığı üç maçlık galibiyet serisini devam ettirmeyi amaçlıyor.