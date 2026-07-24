Makau Özel İdari Bölgesi'nde bulunan East Asian Games Dome'un ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Türkiye saatiyle 14.30'da başlayacak.

Filenin Sultanları yarı finaldeFilenin Sultanları yarı finaldeGündem

Filenin sultanları, Milletler Ligi yarı finalinde Çin'le karşılaşacak - Resim : 2

Filenin Sultanları, VNL'nin lig aşamasını 9 galibiyet elde ederek dördüncü sırada tamamlarken, ev sahibi kontenjanıyla final etabına katılan Çin ise normal sezonu 6 galibiyetle dokuzuncu basamakta bitirdi.

Filenin sultanları, Milletler Ligi yarı finalinde Çin'le karşılaşacak - Resim : 3

Ay-yıldızlı ekip, yarı final karşılaşmasını kazanarak finale adını yazdırmayı ve Çin karşısında resmi organizasyonlarda yakaladığı üç maçlık galibiyet serisini devam ettirmeyi amaçlıyor.