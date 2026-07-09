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Kaynak: AA

Milletler Ligi Finalleri’ne kalma yolunda büyük önem taşıyan bu dev karşılaşmanın detayları, maç saati ve son puan durumu haberimizde.

VNL’DE ERKEN FİNAL: LİDER ABD İLE KOZLARIMIZI PAYLAŞIYORUZ

Grup aşamasında oynadığı 9 maçta 7 galibiyet elde eden ve topladığı 18 puanla puan tablosunun 4. sırasında yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın en zorlu virajlarından birine çıkıyor.

Rakibimiz ABD ise 10. maçında Polonya’ya 3-2 mağlup olarak turnuvadaki ikinci yenilgisini alsa da 24 puanla liderlik koltuğundaki yerini koruyor. Son şampiyon Türkiye ile turnuva tarihinin en başarılı takımlarından ABD’nin mücadelesi, tam anlamıyla bir voleybol şölenine sahne olacak.

TÜRKİYE - ABD VNL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

VNL’in 2023 şampiyonu Türkiye ile organizasyonu daha önce 3 kez (2018, 2019, 2021) müzesine götüren ABD arasındaki bu dev randevu, Japonya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Karşılaşma yarın (10 Temmuz Cuma) saat 07.00'de Asue Arena-Japonya'da oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI İÇİN FİNALLER KAPIDA

Ay-yıldızlı ekibimiz, ABD karşısından galibiyetle ayrılması durumunda turnuvanın gidişatını büyük ölçüde netleştirecek. Filenin Sultanları, bu zorlu mücadeleyi kazandığı takdirde diğer maçlardan gelecek sonuçlara göre VNL Finalleri’ne katılmayı matematiksel olarak garantileme şansını yakalayacak. Tüm Türkiye'nin kalbi, yarın sabah erken saatlerde Osaka'da atacak!