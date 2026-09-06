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Kaynak: Haber Merkezi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan finalde rakibini 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlılar, ev sahipliği yaptığı turnuvayı altın madalyayla tamamladı.

FİNALDE NEFESLER KESİLDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan İtalya, ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti. Filenin Sultanları ikinci sette reaksiyon gösterdi ve 25-22'lik skorla durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette üstünlüğü yeniden ele alan İtalya, seti 25-12 kazanarak maçta 2-1 öne geçti.

Ay-yıldızlılar dördüncü sette geri adım atmadı. Seti 25-21 kazanan Türkiye, skoru 2-2'ye getirerek şampiyonluk mücadelesini karar setine taşıdı.

SON SETTE TÜRKİYE DAMGASI

Şampiyonu belirleyen beşinci sette üstün bir performans ortaya koyan Filenin Sultanları, İtalya'ya fırsat vermedi.

Karar setini 15-10 kazanan Türkiye, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Filenin Sultanları, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

Ay-yıldızlılar, 2023 yılında Avrupa'nın zirvesine çıkarak organizasyon tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazanmıştı. Türkiye, 2026'daki zaferle Avrupa şampiyonluğunu ikinci kez elde etti.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 7. MADALYA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası tarihinde daha önce 2003 ve 2019 yıllarında gümüş madalya kazanmıştı.

Milliler, 2011, 2017 ve 2021 yıllarında ise turnuvayı bronz madalyayla tamamladı. 2023 ve 2026'daki şampiyonluklarla birlikte Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki toplam madalya sayısı 7'ye yükseldi.

BAKAN BAK FİNALİ TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da final karşılaşmasında Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmadı.

Bakan Bak, mücadeleyi İstanbul Valisi Davut Gül ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte saha kenarından takip etti.

İTALYA-TÜRKİYE FİNALİNİN SET SONUÇLARI

1. set: Türkiye 16-25 İtalya

2. set: Türkiye 25-22 İtalya

3. set: Türkiye 12-25 İtalya

4. set: Türkiye 25-21 İtalya

5. set: Türkiye 15-10 İtalya

Filenin Sultanları, 2 kez geriye düştüğü finalde geri dönerek İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü oldu.