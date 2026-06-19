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Kaynak: AA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta mücadelesindeki üçüncü karşılaşmasında yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 19.30’da başlayacak.

VNL’in Ankara ayağındaki ilk maçında Belçika’yı 3-0 mağlup eden milliler, ikinci karşılaşmada da Fransa karşısında aynı skorla kazanmayı başardı.

Organizasyonda geride kalan 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgi alan Türkiye, 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan Almanya ile karşılaşacak.

Rakibi karşısında oynadığı son 6 resmi müsabakadan da galibiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip, Almanya’ya karşı son yenilgisini 2020 yılında aldı.