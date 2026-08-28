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Kaynak: Haber Merkezi

Başarılı bir performans göstererek 4’te 4 yapan Ay-yıldızlılar, bugün saat 19.00’da Polonya ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.

A Grubu'nda ilk dört maçında Letonya, Slovenya, Macaristan ve Almanya'yı rahat geçen Filenin Sultanları, Polonya karşına çıkıyor. A Milliler, İstanbul'da oynanan etabı 5'te 5 ile kapatmak istiyor.

TÜRKİYE POLONYA KARŞISINDA ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 3 maçı Türkiye kazandı.

Türkiye, oynadığı son 4 maçın 3'ünü 3-0 kazandı.

İki takım arasında oynanan son 4 maçın 3'ü 3-2'lik skorla bitti.

Polonya, oynadığı son 4 maçın 3'ünü 3-0 kazandı.

FİLENİN SULTANLARI GÖZ DOLDURUYOR

Avrupa Şampiyonası'nda harikalar yaratan Türkiye, Letonya ve Macaristan'ı 3-0 mağlup ederken Almanya ve Slovakya'yı 3-1 ile geçti. A grubunda 4 maçta 4 galibiyet alarak göz dolduran Filenin Sultanları, bugün bir diğer 4 maçta 4 galibiyet alan takım olan Polonya ile karşılaşacak.