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Türk voleybolunun yükselen ismi Dilay Özdemir, Red Bull markasının bünyesine dahil oldu. Genç pasör, takımlar ve milli forma altındaki başarılarının ötesinde 2024 U20 Avrupa Şampiyonası bünyesinde elde ettiği "En Değerli Oyuncu" ile "En İyi Pasör" unvanlarıyla sivrilmişti.

Ay-yıldızlı voleybolcu Dilay Özdemir, Red Bull’un sponsorluk sağladığı isimler arasına girdi.

Takım ve milli kadro serüvenindeki kupaları ve kişisel dereceleriyle ön plana çıkan Özdemir; Hande Baladın ile Amerikalı pasör Bergen Reilly misali voleybolcuların da dâhil olduğu Red Bull bünyesindeki sporcular arasına katıldı.

KULÜP YAŞAMINDA KUPA VE AVRUPA DERECESİ

Filateliye Eczacıbaşı altyapı organizasyonunda adım atan Dilay Özdemir, 2022–2023 döneminde daha 17 yaşındayken Kadınlar 1. Ligi kulvarında zafere ulaşarak Sultanlar Ligi'ne çıkan Beşiktaş kulübünün oyun kuruculuğunu yaptı. Süreç içerisinde Karayolları bünyesinde de mücadele eden milli voleybolcu, 2025–2026 döneminde Eczacıbaşı Dynavit formasıyla CEV Şampiyonlar Ligi dev finalinde boy göstererek Avrupa ikinciliğine imza attı. Özdemir, profesyonel yaşantısını Eczacıbaşı Peron İstanbul çatısı altında devam ettiriyor.

“RED BULL’UN DESTEĞİNİ HİSSETMEK BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

Red Bull çatısına dâhil olduğu adına memnuniyetini aktaran Dilay, “Red Bull ailesinin bir parçası olmaktan ve Hande abla gibi başarılı sporcularla aynı çatı altında yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kariyerimde ulaşmak istediğim pek çok hedef var. Bu yolda Red Bull’un desteğini hissetmek benim için çok değerli. Birlikte hayata geçireceğimiz projeler için heyecanlıyım.” şeklinde konuştu.

2023 U19 Dünya Şampiyonası dâhilinde ay-yıldızlı ekiple ikinci sırada kalan Özdemir, 2024 U20 Avrupa Şampiyonası organizasyonunda Türkiye'nin zirveye çıkmasında kritik pay sahibi oldu. Red Bull temsilcisi aynı organizasyonda "En Değerli Oyuncu" ve "En İyi Pasör" kürsüsüne çıkarak kişisel başarısıyla da göz doldurdu. Dilay ayrıca Ağustos döneminde ay-yıldızlı ekiple Akdeniz Oyunları kulvarında kayıpsız şampiyonluğa ulaşan ekibin de kilit unsurlarından biri olarak göze çarptı. 2025 senesinde ilk defa A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosuna geçen milli pasör, mesleki serüvenindeki taze safhaya Red Bull ekibinin üyesi sıfatıyla giriş yaptı.

DİLAY ÖZDEMİR’E İLK KARŞILAMAYI HANDE BALADIN YAPTI

Dilay Özdemir'in Red Bull kadrosuna geçişi, milli voleybolcu ve Red Bull temsilcisi Hande Baladın’ın jesti aracılığıyla duyuruldu.

Red Bull Back Line projesi kapsamında görsel çekimlere katıldığını sanan Özdemir, Hande Baladın’ın ortama gelip kendisine Red Bull şapkasını sunmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. İki ismin bir araya geldiği anlar, neşeli kadelere sahne oldu.