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A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın öne çıkan figürlerinden Derya Cebecioğlu, bu defa saha dışındaki yaşamıyla adından söz ettirdi. Başarılı smaçörün, önümüzdeki sezon Halkbank forması giyecek olan Bulgaristanlı voleybolcu Denislav Bardarov ile yeni bir birlikteliğe adım attığı iddia ediliyor.

Söz konusu söylentiler, Cebecioğlu’nun Bulgaristan ile Makedonya arasında gerçekleşen mücadeleyi salonda canlı takip etmesiyle alevlendi. Milli voleybolcunun Bardarov’un parkede yer aldığı müsabakayı yerinde seyretmesi, ikili arasındaki duygusal bağ ihtimalini güçlendirdi.

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte Cebecioğlu’nun Bulgar smaçörün yanına giderek kutlamada bulunduğu aktarıldı. Bunun yanı sıra tarafların dijital platformlarda birbirlerini takibe alması gözlerden kaçmadı.

Salondaki varlığı, karşılaşma sonrasındaki tebrik anı ve dijital ağlardaki etkileşimler, ikili hakkındaki aşk söylentilerini kısa sürede spor kamuoyuna taşıdı. Çıkan haberlere karşın her iki isimden de henüz resmi bir yanıt gelmiş değil.