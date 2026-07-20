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Kaynak: AA

2026 FIVB Milletler Ligi’nde normal sezonu 8 galibiyet ve 22 puanla 6. sırada tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, çeyrek finalde Slovenya ile eşleşti. Rakip Slovenya ise 10 galibiyet ve 26 puanla 3. sırada yer aldı.

KRİTİK MÜCADELE ÇİN’DE

Başantrenör Slobodan Kovac yönetimindeki Filenin Efeleri, çeyrek final maçını Çin’in Ningbo kentinde 29-30 Temmuz tarihlerinde oynayacak. Ay-yıldızlı ekip turu geçmesi halinde yarı finalde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

DİĞER EŞLEŞMELER

VNL Final Etabı’nda diğer çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Polonya – Ukrayna

Japonya – Çin

İtalya – ABD

ÇİN AVANTAJI KULLANDI

Ev sahibi Çin, normal sezonu son sırada tamamlamasına rağmen organizasyon kuralları gereği çeyrek finale katılma hakkı elde etti. Bu durum Kanada’nın turnuvaya veda etmesine neden oldu.

YENİ TAKIM GELECEK

2027 VNL’de Kanada’nın yerine, bu sezon organizasyonda yer almayan ülkeler sıralamasında en üstte bulunan takım mücadele edecek.