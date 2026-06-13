A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) ikinci maçında Fransa’yı 3-0 mağlup etti.
Kanada’nın başkenti Ottawa’da oynanan karşılaşmayı Filenin Efeleri, 25-23, 27-25 ve 25-21’lik setlerle kazanarak sahadan net bir galibiyetle ayrıldı.
MAÇ DETAYLARI
Salon: TD Place
Hakemler: Hector Ortiz (Porto Riko), Jiang Liu (Çin)
TÜRKİYE KADROSU
Murat Yenenpazar, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer
(Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija)
FRANSA KADROSU
Iyekbekedo, Brizard, Henno, Magnin, Boyer, Clevenot
(Ramon, Tizi-Oualou, Gueye, Duflos Rossi, Pujol)
SONRAKİ MAÇ
Filenin Efeleri, VNL’deki üçüncü maçında 14 Haziran 2026 Pazar günü (13’ünü 14’üne bağlayan gece) saat 02.30’da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.