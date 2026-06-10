A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ne (VNL) mağlubiyetle başladı.
Kanada'nın başkenti Ottawa'da oynanan karşılaşmada ABD ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlı ekip, mücadeleyi 3-1 kaybetti.
FİLENİN EFELERİ İKİNCİ SETTE TOPARLANDI
Karşılaşmanın ilk setinde rakibinin etkili oyununa karşılık vermekte zorlanan milliler, seti 25-20 kaybederek 1-0 geriye düştü.
İkinci sette toparlanan Filenin Efeleri, hücumdaki etkili performansıyla 25-20'lik skorla durumu 1-1'e getirdi.
ABD HATA YAPMADI
Üçüncü sette yeniden üstünlüğü ele alan ABD, bu bölümü de 25-20 kazanarak maçta tekrar öne geçti.
Dördüncü sette son ana kadar mücadeleyi bırakmayan ay-yıldızlılar, seti 25-23 kaybedince karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.
SIRADAKİ RAKİP FRANSA
VNL'de üçüncü kez mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, ilk etapta ikinci maçına 13 Haziran Cumartesi günü çıkacak.
Filenin Efeleri, TSİ 02.30'da son olimpiyat şampiyonu Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Salon: TD Place
Hakemler: Jiang Liu (Çin), Samara Sevor (Kanada)
Türkiye: Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Ahmet Tümer, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Muhammed Kaya, Kaan Gürbüz, Gökçen Yüksel)
ABD: Averill, Ma'a, Anderson, Jendryk, Hanes, Champlin (Shoji, Robinson, Rowan, Hartke)
Setler: 20-25, 25-20, 20-25, 23-25
Süre: 112 dakika