Kaynak: AA

VNL'in ikinci etap müsabakalarına Polonya'nın Gliwice kenti ev sahipliği yapacak. İlk hafta sonunda iki galibiyet ve iki yenilgi alarak 5 puan toplayan ay-yıldızlı ekip, sıralamada 11. basamakta yer aldı. Milliler bu etapta Çin'in ardından son şampiyon Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın üç haftalık bölümünün tamamlanmasının ardından puan cetvelinde ilk sekizde bulunan takımlar, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde gerçekleştirilecek 2026 Erkekler VNL Finalleri'nde mücadele etme hakkı elde edecek.

Organizasyon sonunda sıralamanın son sırasında kalan ekip ise VNL'e veda edecek.

Milli takımın ikinci etap maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

14.00 Çin-Türkiye

25 Haziran Perşembe:

21.00 Polonya-Türkiye

27 Haziran Cumartesi:

21.30 Türkiye-Arjantin

28 Haziran Pazar:

17.30 Belçika-Türkiye