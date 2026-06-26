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Kaynak: AA

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi ikinci hafta programında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Polonya’nın Gliwice kentinde oynanacak mücadele yarın TSİ 21.30’da başlayacak.

2018’den bu yana düzenlenen VNL organizasyonunda Arjantin ile daha önce iki kez karşılaşan Türkiye, bu maçların tamamından mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, bu kez rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.

Türkiye, ligde geride kalan bölümde 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken, Arjantin ise oynadığı 5 karşılaşmada 1 kez sahadan galip ayrıldı.