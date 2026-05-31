A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi öncesindeki hazırlıklarını etkileyici bir galibiyetle tamamladı.

FİLENİN EFELERİ SET VERMEDİ

Ay-yıldızlı ekip, İtalya'nın Bergamo kentinde oynanan özel maçta ev sahibi İtalya’yı set vermeden mağlup etti.

Milliler mücadeleyi 26-24, 25-23 ve 25-21’lik setlerle 3-0 kazanarak önemli bir prova gerçekleştirdi.

HAZIRLIK MAÇLARINI ARTIDA KAPATTI

A Milli Erkek Voleybol Takımı böylece İtalya kampındaki hazırlık karşılaşmalarını 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladı.

VNL ÖNCESİ MORAL DEPOLADILAR

Milliler, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında Kanada’da sahne alacak. Türkiye, 10-14 Haziran tarihleri arasında oynanacak ilk etapta ABD, Fransa, İtalya ve ev sahibi Kanada ile karşı karşıya gelecek.