A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi öncesindeki hazırlıklarını etkileyici bir galibiyetle tamamladı.
FİLENİN EFELERİ SET VERMEDİ
Ay-yıldızlı ekip, İtalya'nın Bergamo kentinde oynanan özel maçta ev sahibi İtalya’yı set vermeden mağlup etti.
Milliler mücadeleyi 26-24, 25-23 ve 25-21’lik setlerle 3-0 kazanarak önemli bir prova gerçekleştirdi.
HAZIRLIK MAÇLARINI ARTIDA KAPATTI
A Milli Erkek Voleybol Takımı böylece İtalya kampındaki hazırlık karşılaşmalarını 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladı.
VNL ÖNCESİ MORAL DEPOLADILAR
Milliler, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında Kanada’da sahne alacak. Türkiye, 10-14 Haziran tarihleri arasında oynanacak ilk etapta ABD, Fransa, İtalya ve ev sahibi Kanada ile karşı karşıya gelecek.