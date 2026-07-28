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Kaynak: AA

2018 yılından bu yana dünyanın güçlü milli ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen VNL'nin 2026 final karşılaşmaları, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Ningbo kentinde bulunan Beilun Spor Salonu'nda oynanacak.

Organizasyonda mücadele edecek milli takım, ilk kez final etabında sahne alarak önemli bir başarıya imza atmaya çalışacak.

Bu sezon VNL'deki 3. deneyimini yaşayan ay-yıldızlılar, ilk kez yükseldikleri çeyrek finalde, turnuvadaki en iyi derecesi 4'üncülük olan (2021, 2024, 2025) Slovenya ile karşılaşacak.

Grup aşamasında 6. sırada yer alan Türkiye ile puan tablosunu 3. bitiren Slovenya arasındaki maç, yarın TSİ 10.00'da başlayacak.

İki takım arasında oynanan son 5 resmi maç da Slovenya'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Milli takım, Slovenya'yı elemesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

Yarı final müsabakaları 1 Ağustos Cumartesi günü TSİ 10.00 ve 14.30'da yapılacak. Turnuvada 3'üncülük maçı 2 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da, final ise aynı gün TSİ 14.30'da oynanacak.

TÜRKİYE, İLK İKİ SEZONUNDAKİ GALİBİYET SAYISINI 2'YE KATLADI

VNL'e ilk kez katıldığı 2024'te bir, geçen sezon ise 3 galibiyeti bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu yıl oynadığı 12 maçın 8'ini kazandı.

Başantrenörlüğünü Slobodan Kovac'ın yaptığı Türkiye böylece 2026 Erkekler VNL'de, önceki iki katılımının toplamındaki galibiyet sayısını 2'ye katladı.

KOVAC ETKİSİ

Efeler Ligi'nde Halkbank ile şampiyonluklar yaşayan, Fenerbahçe'de ise Türkiye Kupası'nı kaldıran Sırp başantrenör Kovac, A Milli Erkek Takımı'nın yükselişinde önemli rol oynadı.

2025'in temmuz ayında göreve gelen 58 yaşındaki Kovac'ın yönetiminde Türkiye, aynı yıl Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda, 2026'da da VNL'de ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Türkiye'nin final etabındaki kadrosu ve çeyrek final maçlarının programı (TSİ) şöyle:

KADRO

Pasör: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçör: Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Marko Matic, Ahmet Samet Baltacı

Libero: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın

ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

YARIN:

10.00 Slovenya-Türkiye

14.30 Japonya-Çin

30 TEMMUZ PERŞEMBE:

10.00 İtalya-ABD

14.30 Polonya-Ukrayna

EN BAŞARILI TAKIM POLONYA

Turnuvada ünvanını korumaya çalışacak Polonya, 2023 ve 2025'teki şampiyonluklarının yanı sıra elde ettiği 1 gümüş, 3 de bronz madalyayla Erkekler VNL tarihinin en başarılı takımları sıralamasında başı çekiyor.

Polonya'yı, 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla Fransa ve 2 altın madalyayla Rusya takip ediyor.

Bu 3 takım dışında VNL'in zirvesine çıkan tek ekip Brezilya'nın ise 2021'de bir şampiyonluğu bulunuyor.