A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki yükselişini Belçika galibiyetiyle sürdürdü.

Milletler Ligi'nin ikinci haftasının 4. ve son maçında Belçika ile karşılaşan Filenin Efeleri, rakibini 3-0'lık net skorla mağlup etti. Ay-Yıldızlılar böylelikle organizasyondaki 8. maçında 5. galibiyetini elde etti.

İlk iki seti 26-24'lük skorlarla kazanan Filenin Efeleri, üçüncü sette üstünlüğünü daha da artırdı ve rakibini 25-17 mağlup ederek mücadeleyi set vermeden tamamladı.

Filenin Efeleri Belçika'yı set vermeden yendi - Resim : 1

FİLENİN EFELERİ VNL SIRALAMASINDA 9. SIRAYA YÜKSELDİ

Milletler Ligi'nde üst üste aldığı galibiyetlerle birlikte VNL sıralamasında ilk kez ilk 10 içerisinde yer alan Filenin Efeleri 9. sıraya kadar yükseldi.