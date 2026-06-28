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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki yükselişini Belçika galibiyetiyle sürdürdü.

Milletler Ligi'nin ikinci haftasının 4. ve son maçında Belçika ile karşılaşan Filenin Efeleri, rakibini 3-0'lık net skorla mağlup etti. Ay-Yıldızlılar böylelikle organizasyondaki 8. maçında 5. galibiyetini elde etti.

İlk iki seti 26-24'lük skorlarla kazanan Filenin Efeleri, üçüncü sette üstünlüğünü daha da artırdı ve rakibini 25-17 mağlup ederek mücadeleyi set vermeden tamamladı.

FİLENİN EFELERİ VNL SIRALAMASINDA 9. SIRAYA YÜKSELDİ

Milletler Ligi'nde üst üste aldığı galibiyetlerle birlikte VNL sıralamasında ilk kez ilk 10 içerisinde yer alan Filenin Efeleri 9. sıraya kadar yükseldi.