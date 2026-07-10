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Kaynak: ANKA

Tez-Koop-İş Sendikası, FİLE Market bünyesinde yürütülen örgütlenme faaliyetleri sırasında işten çıkarılan bir üyesi için açtığı davada hukuki bir zafer kazandığını duyurdu. İlk derece mahkemesi, işçinin işe iadesine karar verirken işvereni yüklü bir tazminat ödemeye mahkum etti.

"PERFORMANS" GEREKÇESİ MAHKEMEDEN DÖNDÜ

Sendika tarafından yapılan açıklamaya göre; işveren, ilgili işçinin iş akdini "performans yetersizliğini" öne sürerek feshetmişti. Ancak yapılan yargılama sonucunda, işten çıkarmanın asıl nedeninin işçinin sendikal faaliyetleri olduğu mahkeme kararıyla tescillendi.

Haksız fesih kararı veren mahkemenin işveren aleyhine hükmettiği toplam 16 aylık ücret tutarındaki tazminatını belirledi.

Feshin sendikal nedenle yapılması sebebiyle 12 aylık ücret tutarında. İşçinin çalıştırılmadığı dönem telafisi için 4 aylık ücret tutarında.

"HAK ARAYAN EMEKÇİLER İÇİN UMUT OLDU"

Tez-Koop-İş Sendikası, bu ilk derece mahkemesi kararının yalnızca FİLE Market'te devam eden diğer işçi davaları için değil, Türkiye genelinde yaşanan tüm sendikal hak ihlalleri için güçlü bir emsal teşkil ettiğini vurguladı.

Dava sürecini yürüten Tez-Koop-İş Sendikası Avukatı Barış Aydın, alınan kararın önemini şu sözlerle ifade etti:

"Türkiye'de her geçen gün artan sendikal baskı karşısında büyük bir zafer elde ettik. Bu zaferimizin, davası devam eden diğer FİLE işçileri ve tüm Türkiye genelinde hak arayan emekçiler için umut olmasını diliyoruz."

Sendika, elde edilen bu sonucun sendikal hakların korunması adına son derece kritik bir adım olduğunun altını çizerek, bundan sonraki hukuki süreçlerin de aynı kararlılıkla takip edileceğini kamuoyuna duyurdu.