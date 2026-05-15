Fildişi Sahili Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı.
Fildişi Sahili, E Grubu’nda Almanya, Curaçao ve Ekvador ile karşı karşıya gelecek.
SÜPER LİG’DEN 5 İSİM KADRODA
Açıklanan 26 kişilik aday kadroda Süper Lig’den 5 futbolcu yer aldı.
Galatasaray’dan Wilfried Singo, Beşiktaş’tan Emmanuel Agbadou, Trabzonspor’dan Christ Inao Oulai ve Çaykur Rizespor’dan Yahia Fofana kadroda yer aldı.
Başakşehir'in oyuncusu Christopher Operi ise yedek listede bulunuyor.
FİLDİŞİ SAHİLİ'NİN KADROSU
Fildişi Sahili'nin Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Yahia Fofana, Mohamed Kone, Alban Lafont
Defans: Emmanuel Agbadou, Clement Akpa, Ousmane Diomande, Guela Doue, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo
Orta saha: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulai, Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Jean-Michel Seri
Hücum: Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakite, Yan Diomande, Evann Guessand, Nicolas Pepe, Bazoumana Toure, Elye Wahi
Yedekler: Ira Tape, Christopher Operi, Malick Yalcouye, Martial Godo, Sebastien Haller