İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması kapsamında gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınan ve hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrolü uygulanan eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Hakan Sabancı'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Fikret Orman'In savcılık ifadelerini paylaştı.

İşte Fikret Orman'ın savcılık ifadesi:

"Hayatım boyunca sağlıklı yaşama önem verdim ve hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Hatta görmedim dahi diyebilirim. Adli Tıp Kurumunda saç, kan ve idrar örneği verdim. Bu test sonuçlarının da negatif çıkacağından eminim.

Öncelikle benim hayatımın hiçbir döneminde Acarkent'te evim olmadı. Yaklaşık 30 yıldır da yukarıda belirtmiş olduğum adreste oturmaktayım. Bu durum bile hakkımdaki ifadenin hayal ürünü olduğunu göstermektedir. İfade içeriğinde geçen Onur YÜKÇÜ isimli kişinin de kim olduğunu bilmiyorum. Hayatımın hiçbir döneminde böyle bir şahıs ile tanışmadım. G.C. İsimli şahsın da kim olduğu konusunda herhangi bir fikrim bulunmamaktadır. Güzüde DURAN ile 2021 yılı mayıs ayından beri birlikteyiz. Bu zaman zarfında kendisinin de uyuşturucu veya uyarıca madde kullandığını görmedim. Aksine ikimizde sağlıklı yaşama önem vermekteyiz.

Yukarıda isimleri geçen hiçbir şahsı tanımıyorum. Anlatıldığı gibi bir olay kesinlikle yaşanmamıştır. Gülşah Rojin DEMİR isimli şahıs da dahil olmak üzere ifade de geçen şahısların isimlerini ilk kez burada sizden duymaktayım. Hayatımın hiçbir döneminde bu şahısları tanımadım. Hiçbir telefon irtibatım yoktur. İfade içeriğinde kokain kullandığım belirtilmiştir. Ancak yukarıda da belirtmiş olduğum üzere Adli Tıp Kurumu'na gerekli testleri verdim. Zira test sonuçları çıktığında bu anlatılan ifadelerin ve olayların hayal ürünü olduğu ortaya çıkacaktır. Hakkımda verilen ifadelerin tamamen hayal ürünü olduğu ve bana bu şekilde itibar suikasti yapıldığını düşünüyorum. Hakkımda beyan veren şahısların kim olduklarını bilmemekle beraber kendi menfaatleri veya başka bir amaçla böyle yalan beyanlarda bulunmuş olabilirler. Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Hatta yukarıda da belirtmiş olduğum üzere görmedim ve yanımda da kimse kullanmadı. Ben sağlıklı yaşama önem veririm. sporun içinde de bulundum. Yıllarca başkanlık görevinde de bulundum. Benim Türkiye'de Tekirdağ Çorlu, Bursa, Aksaray, Gemlik, Bodrum, Konya'da üretim tesislerim ve çeşitli işyerlerim mevcuttur. Yine yurtdışında Meksika, İngiltere ve Hindistan'da sanayicilik yaptığımdan dolayı üretim tesislerim ve çeşitli şirketlerim mevcuttur. Bundan dolayı da çok yoğun bir iş hayatım bulunmaktadır. Bundan dolayı da çok fazla seyahat etmekteyim. Örneğin Meksika'da ki işyerlerime gittim ve pazartesi günü ABD üzerinden Türkiye'ye dönüş yaptım. 2 çocuk babasıyım. Maddi durumum el vermesine rağmen çocuklarımın tüm eğitim hayatını uyuşturucu vs. gibi kötü alışkanlıklara bulaşmamaları için Türkiye'de devam ettirdim. Son olarak da her ikisi de Koç Üniversitesi'nden mezun oldu. 58 yaşındayım. Benim yukarıdaki ifadelerde geçtiği şekilde bir hayatım kesinlikle olmadı. İş hayatı haricinde sadece ailem ile vakit geçiririm. Gözaltına alınma sürecinde polisler evime geldiklerine kendilerine yardımcı olmak için telefon ve şifresini kendi rızam ile paylaştım. Burada dikkat çekmek istediğim husus benim kimseden saklayacak ahlaka veya hukuka mugayir hiçbir durumumun olmamasıdır."

“UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAM KESİNLİKLE İFTİRADIR”

Hakan Sabancı ise, verdiği ifadede “Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunmadım” ifadelerini kullandı. Sabancı, kendisine sorulan Aygün Aydın için ise , “Aygün Aydın isimli kişi geçmişte bir kez gördüğüm daha sonradan beni takıntı haline getiren hatta hakkında uzaklaştırma kararı aldığım ve bunu ihlal etmesi nedeniyle hapisle tazyik edilen bir kişidir. Hakkımda söyledikleri, etrafta konuşulanlar bundan dolayı iftiradır. Benim bu kişiyle uyuşturucu madde kullanmam kesinlikle iftiradır” sözlerini sarf etti.

“BU KİŞİYLE HİÇBİR YERE GİTMEDİM”

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre, Hakan Sabancı’ya, Aygün Aydın 19 Şubat 2026 tarihinde "Hakan Sabancı iki kez yanımda kokain kullandı, hatta bir keresinde Bebek Otel'de bulunan roofta yanımda uyuşturucu madde kullandığını bizzat gördüm. Kokain kullanırdı. Bebek Otel çalışanlarının bundan haberinin olmamasının imkanı yoktur. Orada bulunan kişilerden de bu gizlenmiyordu." ifadesi sorulurken Sabancı, “Bu beyanı kabul etmiyorum” dedi.

Sabancı, ifadesinin devamında, “Geçmişte Bebek Otel’e gitmişliğim vardır ancak bu kişiyle Bebek Otel’e gitmedim hatta bu kişiyle hiçbir yere gitmedim” sözlerini sarf etti.

“KESİNLİKLE UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIM”

Hakan Sabancı, Aygün Aydın’ın “Bir keresinde de kendilerinin Kanlıca da bulunan yalısının orta katında Hakan Sabancı'nın kokain kullandığına şahit oldum. Kendisinin kontrol problemleri vardır, karışmaktan çekiniyordum." dediği ifadesi hakkında ise, “Sormuş olduğunuz kişiyle bir kez ikametimde buluştum. Buluşmamız orta katta oldu ancak kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım.” ifadelerine yer verdi.

“KASIM GARİPOĞLU’NUN PARTİLERİNE HİÇBİR ZAMAN KATILMADIM”

Aygün Aydın, "Şevval Şahin'in sevgilisi olan Marcus, Hakan Sabancı ve arkadaşlarına kadın getirir..." iddialarına da yanıt veren Sabancı, “Bu beyanı kabul etmiyorum. Bu kişiyle hiçbir zaman iletişimim olmamıştır. Kendisini ismen bilirim” dedi.

İsmail Ahmet Akçay’ın ve Ferhat Yalçın’ın verdiği "Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Deren Talu, Şeyma Subaşı bu partilere katılırdı" ifadelerine de cevap veren Sabancı, “Sormuş olduğunuz Kasım Garipoğlu isimli kişinin evinde düzenlemiş olduğu eğlence partilerine hiç katılmadım. Sormuş olduğunuz listede ismimin bulunması davetten dolayıdır, benim buraya gitmişliğim yoktur. Bu liste davet listesidir. Kendisi benim arkadaşım da değildir" ifadelerini kullandı.

“HANDE ERÇEL YANIMDA UYUŞTURUCU KULLANMADI”

Sabancı, ifadesinin devamında ise “Hande Erçel isimli kişiyi tanırım. Bu kişi yanımda hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmamıştır” sözlerini sarf etti.