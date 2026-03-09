Mahkemede “Güzide Duran ile aynı evde yaşamıyoruz” şeklinde ifade veren Orman’ın bu sözlerinin gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.

Türkiye’nin geçtiğimiz yıl konuştuğu ilişki ilk kez mayıs ayında gündeme gelmişti. 17 yıllık eşi Adnan Aksoy’a Kasım 2024’te sembolik olarak 2 TL’lik boşanma davası açan Güzide Duran, Şubat 2025’te ise 20 milyon TL’lik karşı dava ile yanıt vermişti.

Çiftin boşanma süreci hâlâ sonuçlanmazken, Duran ile Orman’ın ilişkilerinin sürdüğü konuşuluyor.

AYNI ÇATI ALTINDA YAŞIYORLAR

Duran’ın, resmi olarak boşanma gerçekleşmeden Orman’ın hediye ettiği tektaş yüzüğü taktığı da daha önce gündeme gelmişti. Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre Magazin kulislerine yansıyan son iddiaya göre ise çift artık aynı çatı altında yaşıyor. Güzide Duran’ın, Fikret Orman’ın evine taşındığı belirtiliyor.

21 yıllık eşi Sedef Orman ile yollarını ayıran Orman, sonrasında birçok isimle anılmış. Hatta uzun süre birlikte olduğu ve evlilik ihtimali konuşulan Tuğba Coşkun ile bile aynı evde yaşamamıştı.

Bu nedenle Duran ile birlikte yaşamaya başladıkları iddiası magazin dünyasında büyük sürpriz olarak değerlendirildi. Öte yandan geçtiğimiz hafta görülen duruşmada Orman’ın “Aynı evde yaşamıyoruz” şeklindeki ifadesi ise yeni bir tartışmanın kapısını araladı.