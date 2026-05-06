Tepkilerin odağında, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu’nun sosyal medya paylaşımı yer aldı. Çopuroğlu, söz konusu ifadelerin Kayseri halkına ve dini değerlere saygısızlık içerdiğini belirterek sert tepki gösterdi ve konserin iptal edilmesi çağrısında bulundu. Bu çağrı kısa sürede karşılık buldu ve konser organizasyonu iptal edildi.

MUSTAFA KESER HAKARET İDDİALARINI REDDETTİ

Gelişmelerin ardından açıklama yapan Mustafa Keser, kendisine yöneltilen “Kayserililere hakaret” iddialarını reddetti. Sahne performanslarının yanlış yorumlandığını söyleyen Keser, “Ben sahne insanıyım, herhangi bir memlekete hakaret etmem. Böyle bir şey yapmam akıl karı değil” ifadelerini kullandı.

“VERİLEN KARAR BENİ DEĞİL BİRÇOK AİLEYİ ETKİLİYOR”

Keser ayrıca iptal kararının yalnızca kendisini değil, sahne ekibinde yer alan onlarca kişiyi de etkilediğini belirterek, “Bu işten ekmek kazanan çok sayıda insan var. Verilen karar sadece beni değil, birçok aileyi de etkiliyor” dedi.

“ESPRİ ANLAYIŞI EKSİKLİĞİ OLARAK DEĞERLENDİRDİ”

Milletvekiline yönelik eleştirilerde de bulunan Keser, sözlerinin bağlamından koparıldığını savunarak, yapılan yorumları “yanlış anlaşılma ve espri anlayışı eksikliği” olarak değerlendirdi. Özür çağrılarına ise, “Özür gerektiren bir durum görmüyorum” sözleriyle yanıt verdi.

Söz konusu fıkrada ise Keser, Kayserililer ve Yahudiler üzerinden yapılan esprili bir diyalogu sahnede anlatmıştı. Bu anlatım, sosyal medyada farklı yorumlara neden olmuştu.