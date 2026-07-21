Fıkra değil gerçek: Bindiği dalı değil bacağını kesti: Bartın korku dolu anlar

Bartın Ulus ilçesindeki Arı Kaya Kanyonu'na kamp yapmak için giden Hüseyin Bozacı (57), cumartesi günü ayağını kazara testereyle yaralaması sonucu mahsur kaldı. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Bozacı, komandolar ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.