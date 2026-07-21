Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Fıkra değil gerçek: Bindiği dalı değil bacağını kesti: Bartın korku dolu anlar

Fıkra değil gerçek: Bindiği dalı değil bacağını kesti: Bartın korku dolu anlar

Bartın’da kamp yaparken bacağını testereyle yaralayıp kanyonda mahsur kalan 57 yaşındaki gurbetçi Hüseyin Bozacı, jandarma komando ve AFAD ekiplerinin kurduğu halatlı sistemle sarp araziden sağ olarak kurtarıldı.

Kaynak: DHA
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Fıkra değil gerçek: Bindiği dalı değil bacağını kesti: Bartın korku dolu anlar - Resim: 1

Bartın Ulus ilçesindeki Arı Kaya Kanyonu'na kamp yapmak için giden Hüseyin Bozacı (57), cumartesi günü ayağını kazara testereyle yaralaması sonucu mahsur kaldı. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Bozacı, komandolar ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

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Fıkra değil gerçek: Bindiği dalı değil bacağını kesti: Bartın korku dolu anlar - Resim: 2

Almanya'dan Kumlucu beldesine bağlı Zafer köyüne gelen gurbetçi Hüseyin Bozacı, geçen cumartesi öğle saatlerinde kamp malzemeleriyle köye 2 kilometre uzaklıktaki Arı Kaya Kanyonu'na girdi.

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Fıkra değil gerçek: Bindiği dalı değil bacağını kesti: Bartın korku dolu anlar - Resim: 3
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Fıkra değil gerçek: Bindiği dalı değil bacağını kesti: Bartın korku dolu anlar - Resim: 4

Ailesinin kendisine ulaşamaması üzerine dün gece kayıp ihbarında bulunuldu. Bozacı'nın telefonundan alınan son sinyalin Arı Kaya Kanyonu'ndan alınması üzerine bölgede çalışma başlatıldı. Jandarma komando, AFAD ekipleri ve köylüler kanyonda arama yaptı.

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Fıkra değil gerçek: Bindiği dalı değil bacağını kesti: Bartın korku dolu anlar - Resim: 5

Bozacı, bugün öğle saatlerinde kanyonun yaklaşık 1,5 kilometre içerisinde ayağından yaralı halde bulundu. İlk müdahalesi komando ekipleri tarafından yapılan Bozacı, kanyona kurulan halatlar yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılan Bozacı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Maceraperest Hüseyin Bozacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Fıkra değil gerçek: Bindiği dalı değil bacağını kesti: Bartın korku dolu anlar - Resim: 6
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Fıkra değil gerçek: Bindiği dalı değil bacağını kesti: Bartın korku dolu anlar - Resim: 7
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Fıkra değil gerçek: Bindiği dalı değil bacağını kesti: Bartın korku dolu anlar - Resim: 8
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Fıkra değil gerçek: Bindiği dalı değil bacağını kesti: Bartın korku dolu anlar - Resim: 9
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