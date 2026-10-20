Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Figure AI, yeni nesil insansı robotu Figure 03’ün uzun süreli çalışmaya ne ölçüde dayanabildiğini incelemek için kapsamlı bir deneme gerçekleştirdi. Şirketin kurucusu ve CEO’su Brett Adcock’un aktardığı sonuçlara göre robot, dışarıdan kabloyla elektrik alarak koşu bandında dokuz gün boyunca hareket etti. Bu süreçte 560 kilometreyi geride bırakan cihazın adım sayısı 1,2 milyona ulaştı.

Çalışma, kısa tanıtım gösterilerinde ortaya çıkmayabilecek donanım ve yazılım kaynaklı aksaklıkları belirlemek üzere bağımsız bir yan girişim olarak yürütüldü. Elde edilen verilerle Figure 03’ün fabrikalar ve benzeri endüstriyel alanlarda çalışabilmesi için gerekli fiziksel dayanıklılık düzeyinin değerlendirilmesi amaçlandı.

FİGURE 03 HANGİ ÖZELLİKLERLE DONATILDI?

Kamuoyuna 9 Ekim 2025’te tanıtılan Figure 03, konutlarda kullanılabilecek görevlerin yanı sıra sanayi uygulamaları düşünülerek geliştirildi. Yeni kamera donanımı, önceki sürüme kıyasla görüntü yakalama hızını iki katına çıkardı; işlem gecikmesini ise yüzde 75 oranında azalttı. Görüş alanı da eski modele göre yüzde 60 genişletildi.

Cihazın ellerine yerleştirilen kameralar avuç içlerini de kapsıyor. Dokunsal algılayıcılar ise yalnızca 3 gramlık kuvvetler gibi son derece düşük basınçları tespit edebiliyor. Figure 03’te ayrıca ayak tabanlarına yerleştirilen bobinlerle çalışan, 2 kilovat güç aktarım kapasitesine sahip kablosuz endüktif şarj teknolojisi standart donanım olarak sunuluyor.

FİGURE 03 İLE PAKET TASNİFİ DENEYİ DE YAPILDI

Figure AI, Mayıs 2026’da robotlarının çalışma performansını başka bir uygulamada da sınadı. Yaklaşık 200 saat boyunca canlı yayımlanan çalışmada Figure 03 üniteleri paketleri ayırma ve sınıflandırma işlerinde görev aldı. Robotlar, üç ila dört saatlik çalışma dönemlerinin ardından şarj istasyonlarına geçerek dönüşümlü biçimde çalıştı. Deney sonunda tasnif edilen paketlerin sayısı 249 bin 560 olarak açıklandı.

Yeni modelin üretiminin artırılmasıyla önceki nesil Figure 02 robotlarının kullanımı 30 Eylül 2026 itibarıyla sona erdi. Bu model, BMW’nin ABD’nin Güney Karolina eyaletindeki Spartanburg üretim merkezinde 30 binden fazla X3 otomobilinin imalatına doğrudan destek vermişti.

Figure 02 filosundan kalan robotların çoğu, özel parçalarının sökülmesindeki zorluklar nedeniyle Finlandiya’da bulunan bir döküm tesisine gönderilerek geri dönüşüm sürecine alındı.