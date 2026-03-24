Avrupa Futbol Taraftarları Birliği (FSE), 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde bilet fiyatları, satış koşullarındaki belirsizlik ve tekelleşme iddiaları gerekçesiyle FIFA hakkında Avrupa Komisyonu’na başvuruda bulundu.

FSE tarafından yapılan açıklamada, FIFA’nın bilet satış sürecinde sahip olduğu konumu rekabet kurallarına aykırı şekilde kullandığı ve taraftarlara erişimde adil olmayan şartlar dayattığı ileri sürüldü. Açıklamada, birçok taraftar için bu organizasyonun hayatlarında bir kez deneyimlenecek bir etkinlik olduğu ve biletlere erişimin şeffaf olması gerektiği vurgulandı.

Turnuvada grup aşamasına ait en düşük fiyatlı biletlerin 60 dolardan satışa sunulduğu belirtilirken, FSE bu kategoriye ait bilet sayısının oldukça sınırlı olduğunu ifade etti. Yapılan açıklamada, genel satışlar başlamadan önce dördüncü kategori biletlerin büyük bölümünün tükendiği ve bunun tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olabileceği kaydedildi.

2026 Dünya Kupası’nın ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenleneceği hatırlatılırken, final karşılaşması için satışa sunulan en düşük fiyatlı biletin 4 bin 185 dolar seviyesinde olduğu bildirildi. Bu rakamın, 2022 Dünya Kupası finalindeki en düşük bilet fiyatının oldukça üzerinde olduğu aktarıldı.

Öte yandan UEFA EURO 2024 finali için en düşük biletlerin yaklaşık 100 dolar civarında satışa sunulduğu bilgisi paylaşıldı.