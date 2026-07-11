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2026 FIFA Dünya Kupası finali henüz oynanmadan organizasyonun en dikkat çeken ticari projelerinden biri duyuruldu.

FIFA, finalin oynanacağı New York New Jersey Stadı'nın çimlerini koleksiyon ürünü haline getirerek futbolseverlerin satışına çıkaracak.

ÇİMLER PARÇALARA AYRILIP SATILACAK

19 Temmuz'da oynanacak final karşılaşmasının ardından stat zeminindeki çimler küçük parçalara ayrılacak.

Reçine içerisine yerleştirilerek koruma altına alınacak çim parçaları, internet üzerinden koleksiyon ürünü olarak satışa sunulacak.

FİYATI 450 DOLARDAN BAŞLIYOR

FIFA'nın hazırladığı koleksiyon ürünlerinin başlangıç fiyatı 450 dolar olacak.

Bunun yanı sıra futbolseverler için 900, 1200 ve 3000 dolarlık farklı paket seçenekleri de hazırlanacak.

Ürünler final maçının ardından kargolanacak ve yalnızca ABD, Birleşik Krallık ile Avrupa'daki alıcılara gönderilecek.

11 MİLYON DOLARDAN FAZLA GELİR HEDEFLENİYOR

Dört farklı kategoride hazırlanacak ürünlerin her birinden 2 bin 26 adet üretilecek.

Tüm koleksiyonların satılması halinde FIFA'nın bu projeden 11,2 milyon doların üzerinde gelir elde etmesi bekleniyor.

EN ÖZEL PAKETTE HATIRA ÜRÜNLERİ DE VAR

3 bin dolarlık en üst pakette ise çim parçasının yanı sıra altın işlemeli metal hatıra bileti, Dünya Kupası final topunun minyatür replikası ve kristal kesim camdan üretilen Dünya Kupası kupası da yer alacak.