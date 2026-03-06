TFF 1. Lig ekiplerinden Serikspor Futbol A.Ş.’nin sahibi ve hissedarı Azerbaycanlı iş insanı Tufan Sadygov, FIFA tarafından futbol faaliyetlerinden men edildi.
Büyük kriz... FIFA, TFF 1. Lig ekibinin sahibini futboldan men etti
FIFA, Türk futboluna cezalar yağdırmaya devam ediyor. FIFA, Rusya Futbol Federasyonu’nun başvurusu sonrası TFF 1. Lig ekibinin başkanını futboldan men etti. işte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Kararın, Rusya Futbol Federasyonu’nun FIFA’ya yaptığı resmi başvurunun ardından FIFA Disiplin Kurulu tarafından alındığı öğrenildi.
Serikspor’da son dönemde yaşanan sorunlara bir yenisi eklendi. Kulüp, geçtiğimiz günlerde futbolcuların alacaklarının ödenmemesi nedeniyle FIFA tarafından transfer yasağı ile karşı karşıya kalmıştı. Bu kez yaptırım, doğrudan kulübün sahibi Tufan Sadygov’a uzandı.
Edinilen bilgilere göre Azerbaycanlı iş insanı Tufan Sadygov, Serikspor Futbol A.Ş.’nin hisselerini 1 Temmuz 2025 tarihinde devraldı.
Daha sonra Rusya Futbol Federasyonu, Sadygov’un etkili olduğu bir spor kulübüyle ilgili gerekçeleri FIFA’ya iletti.
Başvuru ve dosyada yer alan gerekçelerin değerlendirilmesinin ardından FIFA Disiplin Kurulu, Sadygov hakkında dünya genelinde futbol faaliyetlerinden men kararı verdi.
Serikspor, 29 puanla 17. sırada yer aldığı 1. Lig’de kümede kalma mücadelesi veriyor.