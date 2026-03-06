Büyük kriz... FIFA, TFF 1. Lig ekibinin sahibini futboldan men etti

Serikspor’da son dönemde yaşanan sorunlara bir yenisi eklendi. Kulüp, geçtiğimiz günlerde futbolcuların alacaklarının ödenmemesi nedeniyle FIFA tarafından transfer yasağı ile karşı karşıya kalmıştı. Bu kez yaptırım, doğrudan kulübün sahibi Tufan Sadygov’a uzandı.