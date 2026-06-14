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2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde yaşadığı vize ve giriş kriziyle gündeme gelen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

FIFA, ABD'ye girişine izin verilmediği için Dünya Kupası'nda görev yapamayan Artan'ın turnuvadaki tüm maaşını ödeyecek.

DÜNYA KUPASI'NDA GÖREV ALAMADI

34 yaşındaki Omar Abdulkadir Artan, Dünya Kupası'nda görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu.

Ancak Artan, Miami Havalimanı'nda "terör bağlantısı şüphesi" gerekçesiyle yaklaşık 11 saat sorgulandıktan sonra ülkeye alınmamış ve turnuvadaki görevini yerine getirememişti.

FIFA MAAŞININ TAMAMINI ÖDEYECEK

FIFA'nın hakem ödemelerini turnuva sonunda gerçekleştirdiği biliniyor. Dünya Kupası'nda görev alan hakemlerin performans primleriyle birlikte elde ettiği gelirlerin 100 bin dolara kadar ulaşabildiği ifade ediliyor.

FIFA'nın aldığı kararla birlikte, turnuvada görev yapamasa da Artan'ın hak ettiği ücretin tamamı ödenecek.

INFANTINO 'TALİHSİZLİK' DEMİŞTİ

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın başında düzenlediği basın toplantısında yaşanan olayla ilgili gelen sorular üzerine durumu "talihsizlik" olarak değerlendirmişti.

Somalili hakemin ABD'ye alınmaması, turnuvanın ilk günlerinde en çok tartışılan konular arasında yer almıştı.

UEFA SÜPER KUPASI'NDA GÖREV YAPACAK

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 2025 yılının hakemi seçilen Artan'ın, 12 Ağustos'ta Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa karşılaşmasında görev yapacağı belirtildi.