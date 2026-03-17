FIFA, İran Milli Futbol Takımı’nın ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası’na katılması yönünde çağrıda bulundu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, "FIFA, 2026 FIFA Dünya Kupası planlaması konusunda İran da dahil olmak üzere tüm katılımcı üye federasyonlarla düzenli olarak iletişim halindedir. FIFA, tüm katılımcı takımların 6 Aralık 2025'te açıklanan maç programına göre yarışmasını dört gözle bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.