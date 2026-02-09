Türk futbolunun efsane takımlarından birisi olan 112 yıllık köklü kulüp Altay, şu anda TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele ediyor.
FIFA'dan ceza yedi: Türk futbolunun köklü kulübü amatöre düşmemek için direniyor
Ülkemizde son yıllarda köklü futbol takımlarının yaşadığı sıkıntılar bitmiyor. Bir diğer köklü takım Altay da FIFA cezasının ceremesini yıllardır çekiyor. İzmir ekibi her şeye rağmen direniyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Yıllardır FIFA’dan puan silme cezaları alan İzmir ekibiyle ilgili olarak, FIFA Disiplin Komitesi tarafından geçtiğimiz ay Altay Kulübü’ne 1 dosya kapsamında toplam 6 puan tenzili cezası uygulandığı açıklanmıştı. Altay, bu kararla birlikte son olarak 6 puan silme cezası almış oldu.
Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig’e düşen Altay, bir önceki sezonda ise TFF 1. Lig’den düşmüştü.
İzmir ekibi, yıllardır savaşını sürdürse de puan silme cezaları ve transfer yasağı yüzünden kaçınılmaz sondan kaçamıyor...
Mali olarak zor günler geçiren Altay'da transfer yasağı yıllardır devam ediyor. Buna rağmen Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Deniz Kadah ve Sefa Özdemir gibi tecrübeli isimler takımını yalnız bırakmadı.
Altay'da yaşanılan sorunların ardından Yusuf Şimşek istifasını vermişti ve takımın başına Mehmet Can Karagöz getirildi.
Altay, dün küme düşmeme mücadelesi veren bir diğer ekip Bornova'yı 3-0 yendi ve rahat bir nefes aldı...
Koca Çınar, küme düşme hattının 1 puan üstünde yer alıyor. Altay, küme düşerse bir sonraki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.
Son olarak 2021-22 sezonunda transfer yapan Altay, o günden beri kadrosuna yeni transfer yapamadı. Altyapı oyuncuları ve vefalı isimlerle direniş devam ediyor.