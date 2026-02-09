Yeniçağ Gazetesi
09 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
MECLİS'TE TACİZ DAVASINDA ARA KARAR: SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ
Anasayfa Spor FIFA'dan ceza yedi: Türk futbolunun köklü kulübü amatöre düşmemek için direniyor

FIFA'dan ceza yedi: Türk futbolunun köklü kulübü amatöre düşmemek için direniyor

Ülkemizde son yıllarda köklü futbol takımlarının yaşadığı sıkıntılar bitmiyor. Bir diğer köklü takım Altay da FIFA cezasının ceremesini yıllardır çekiyor. İzmir ekibi her şeye rağmen direniyor.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
FIFA'dan ceza yedi: Türk futbolunun köklü kulübü amatöre düşmemek için direniyor - Resim: 1

Türk futbolunun efsane takımlarından birisi olan 112 yıllık köklü kulüp Altay, şu anda TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele ediyor.

1 9
FIFA'dan ceza yedi: Türk futbolunun köklü kulübü amatöre düşmemek için direniyor - Resim: 2

Yıllardır FIFA’dan puan silme cezaları alan İzmir ekibiyle ilgili olarak, FIFA Disiplin Komitesi tarafından geçtiğimiz ay Altay Kulübü’ne 1 dosya kapsamında toplam 6 puan tenzili cezası uygulandığı açıklanmıştı. Altay, bu kararla birlikte son olarak 6 puan silme cezası almış oldu.

2 9
FIFA'dan ceza yedi: Türk futbolunun köklü kulübü amatöre düşmemek için direniyor - Resim: 3

Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig’e düşen Altay, bir önceki sezonda ise TFF 1. Lig’den düşmüştü.

3 9
FIFA'dan ceza yedi: Türk futbolunun köklü kulübü amatöre düşmemek için direniyor - Resim: 4

İzmir ekibi, yıllardır savaşını sürdürse de puan silme cezaları ve transfer yasağı yüzünden kaçınılmaz sondan kaçamıyor...

4 9
FIFA'dan ceza yedi: Türk futbolunun köklü kulübü amatöre düşmemek için direniyor - Resim: 5

Mali olarak zor günler geçiren Altay'da transfer yasağı yıllardır devam ediyor. Buna rağmen Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Deniz Kadah ve Sefa Özdemir gibi tecrübeli isimler takımını yalnız bırakmadı.

5 9
FIFA'dan ceza yedi: Türk futbolunun köklü kulübü amatöre düşmemek için direniyor - Resim: 6

Altay'da yaşanılan sorunların ardından Yusuf Şimşek istifasını vermişti ve takımın başına Mehmet Can Karagöz getirildi.

6 9
FIFA'dan ceza yedi: Türk futbolunun köklü kulübü amatöre düşmemek için direniyor - Resim: 7

Altay, dün küme düşmeme mücadelesi veren bir diğer ekip Bornova'yı 3-0 yendi ve rahat bir nefes aldı...

7 9
FIFA'dan ceza yedi: Türk futbolunun köklü kulübü amatöre düşmemek için direniyor - Resim: 8

Koca Çınar, küme düşme hattının 1 puan üstünde yer alıyor. Altay, küme düşerse bir sonraki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.

8 9
FIFA'dan ceza yedi: Türk futbolunun köklü kulübü amatöre düşmemek için direniyor - Resim: 9

Son olarak 2021-22 sezonunda transfer yapan Altay, o günden beri kadrosuna yeni transfer yapamadı. Altyapı oyuncuları ve vefalı isimlerle direniş devam ediyor.

9 9
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro