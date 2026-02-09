FIFA'dan ceza yedi: Türk futbolunun köklü kulübü amatöre düşmemek için direniyor

Yıllardır FIFA’dan puan silme cezaları alan İzmir ekibiyle ilgili olarak, FIFA Disiplin Komitesi tarafından geçtiğimiz ay Altay Kulübü’ne 1 dosya kapsamında toplam 6 puan tenzili cezası uygulandığı açıklanmıştı. Altay, bu kararla birlikte son olarak 6 puan silme cezası almış oldu.