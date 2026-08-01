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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Türkiye'de faaliyet gösteren 4 kulübe transfer yasağı kararı aldı. Yapılan bilgilendirmeye dayanarak Gençlerbirliği, Antalyaspor, Pendikspor ile Hatayspor'un yeni kadro kaydı hususunda kısıtlamayla karşılaştığı bildirildi. Bazı ekipler için sınırlı süreçli kısıtlama öngörülürken, bir kulübün yaptırımının pürüzler giderilene değin süreceği aktarıldı.

FIFA'nın resmi ağ sayfasında güncellenen yaptırımlı takımlar listesinde Türkiye'den 4 ekibin yer bulduğu gözlendi. Buna nazaran Trendyol Süper Lig takımı Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig temsilcileri Antalyaspor ve Pendikspor ile Nesine 2. Lig kulübü Hatayspor hakkında kadroya oyuncu katma yasağı koyuldu.

ÜÇ TAKIMA 3 DÖNEMLİK KISITLAMA

FIFA tarafından verilen hüküm uyarınca Gençlerbirliği, Antalyaspor ve Pendikspor'a 3'er transfer dönemi boyunca ceza kesildi. Bu ekipler, açıklanan zaman diliminde kadrolarına yeni futbolcu ekleyemeyecek.

HATAYSPOR'UN ENGELİ ÇÖZÜME KADAR SÜRECEK

Hatayspor cephesinde uygulanan kadro kısıtlamasının ise belli bir zamanla kısıtlanmadığı, uyuşmazlıklar ortadan kaldırılana dek uygulanacağı ifade edildi. Kulüplerin mevcut sıkıntıları çözüme kavuşturması durumunda cezaların tekrar incelenebileceği vurgulandı.