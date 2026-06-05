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Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’nın başlamasına kısa süre kala FIFA, maç öncesi seremonilerde önemli bir değişikliğe gitti.

YENİ SEREMONİ DÜZENİ

FIFA’dan yapılan açıklamaya göre turnuvada ilk 11’de yer alan futbolcular ile yedek kulübesindeki oyuncuların tamamı, milli marşlar öncesinde orta sahada bir araya gelecek.

Kulüpler Dünya Kupası’nda uygulanan sisteme benzer şekilde futbolcular artık tek tek sahaya çağrılmayacak. Oyuncular, belirlenen alanlardan sahaya çıkarak orta sahada yer alan FIFA logosunun etrafında toplanacak.

BAYRAK VE GÖRSEL DÜZENLEMELER

Yeni uygulama kapsamında maç öncesi törenlerde daha büyük bayraklar kullanılacak. FIFA, bu değişikliğin futbolcular ile taraftarlar arasındaki bağı güçlendirmek ve seremoninin stadyumdaki herkes tarafından daha net görülebilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini açıkladı.

INFANTINO’DAN AÇIKLAMA

FIFA Başkanı Gianni Infantino, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“FIFA Dünya Kupası büyüdükçe oyunun deneyimlenme biçiminde yenilikler yapıyoruz. Tüm oyuncuların ve hakemlerin milli marşlar sırasında orta sahada bir araya gelmesi; takımlar, taraftarlar ve stadyumdaki herkes için birlik, gurur ve duygu dolu anlar yaratacak. FIFA Dünya Kupası futbolcular ve taraftarlar içindir ve bu yeni seremoni de bunu yansıtıyor.”

TURNUVA TAKVİMİ VE A MİLLİ TAKIM

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran’da oynanacak Meksika–Güney Afrika karşılaşmasıyla başlayacak ve 19 Temmuz’daki finalle sona erecek.

A Milli Futbol Takımı ise D Grubu’nda yer alacak. Ay-yıldızlılar grup aşamasında Avustralya, Paraguay ve ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.