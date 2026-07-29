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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, küresel ölçekteki turnuvalarının ticari haklarını devredeceği devasa bir iştirak oluşturarak bu teşekkülün yüzde 20'ye varan bölümünü özel sektöre açma stratejisini açıkladı.

"FIFA Forward Enterprise" unvanını taşıyacak olan yeni şirket, organizasyonların tüm finansal ve pazarlama süreçlerini yönetecek.

Şirket yönetimindeki egemenliğini koruyacak olan kurum, azınlık paylarının devriyle 4,2 milyar dolarlık nakit akışı sağlamayı öngörüyor.

KUSHNER AİLESİ YATIRIMCI KONSORSİYUMUNUN MERKEZİNDE

Finansman ortaklığı tarafında Thrive Capital bünyesindeki Thrive Eternal fonunun öncü rol üstleneceğini bildiren kurum, önemli detaylar aktardı.

Girişimin başındaki Joshua Kushner, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın öz kardeşi olsa da FIFA, Jared Kushner'ın bu fon içinde bulunmayacağını netleştirdi.

Finansal danışmanlığı JPMorgan yürütürken, ticari danışmanlık kolunda ise Liberty Media'nın eski yöneticisi Greg Maffei görev alacak.

FIFA: "KAYNAKLAR SPORUN GELECEĞİNE AKTARILACAK"

Toplanacak kaynağın futbolun evrensel çapta büyütülmesine harcanacağını aktaran FIFA Lideri Gianni Infantino, finansal projeksiyonu savundu.

Infantino; yerel altyapılar, teknik adam eğitimi, milli takımlar, kadın futbolu ve amatör kulüplere yönelik kaynakların bu gelir vasıtasıyla katlanacağını beyan etti.

Proje kapsamında üye ülkelere ilk etapta 20 milyon dolarlık katkı verilecek, 2035-2038 yıllarında ise bu tutar 24 milyon dolara çekilecek.

Şirketin yönetim, turnuva takvimleri ve idari konularda hiçbir söz hakkı olmayacağı, yetkinin tamamen FIFA’da kalacağı duyuruldu.

UEFA'DAN BÜYÜK SERT TEPKİ

Avrupa futbolunun en üst kurumu UEFA, kırmızı çizginin aşıldığını belirterek taslağa şiddetle karşı çıktı.

UEFA yayımladığı bildiride, "Futbolun ruhu ve yönetimi alınıp satılacak varlıklar değildir. Futbol hiçbirimizin mülkü değil, FIFA'nın satabileceği bir şey de değil." değerlendirmesini yaptı.

Kurum; ligleri, kulüpleri, sporcuları ve futbolseverleri bu girişimi engellemeye davet etti.

SİYASET VE AKADEMİ DÜNYASI DA MÜDAHİL OLDU

Andy Burnham sosyal medyada fikre karşı çıkarak tepki gösterdi.

Burnham paylaşımında, "Dünya Kupası bir ürün değildir. Dünyanın en büyük spor organizasyonu kimsenin satabileceği bir şey olmadı." sözlerine yer verdi.

Notre Dame Üniversitesi'nden Prof. Richard Sheehan ise hamleyi FIFA yönetiminin basit bir "para toplama hamlesi" olarak yorumladı.

KARARI FIFA ÜYELERİ VERECEK

FIFA yetkilileri, hazırlanan paketin 211 ülke federasyonunun ve karar organlarının onayına sunulacağını açıkladı.

Girişimin kaderi, üyelerin sandıkta vereceği nihai karara bağlı olarak kesinleşecek.