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FIFA Başkanı Gianni Infantino ile UEFA arasındaki kriz yeni bir boyuta taşındı.

İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre; UEFA, Infantino'ya görevinden ayrılması ya da FIFA'da güven oylamasıyla karşı karşıya kalması gerektiğini iletti.

55 FEDERASYON HAZIR BEKLİYOR

Habere göre UEFA'ya bağlı 55 ulusal futbol federasyonu, Gianni Infantino'nun istifa etmemesi halinde görevde kalmasına karşı oy kullanmaya hazırlanıyor.

UEFA'nın FIFA içinde resmi bir güvensizlik oylaması başlatabilmesi için ise 43 federasyonun desteği yeterli olacak.

DÜNYA KUPASI PLANI KRİZİ BÜYÜTTÜ

UEFA'nın bu adımı, Infantino'nun Dünya Kupası ve FIFA organizasyonlarının bir bölümünü özel yatırımcılara açmayı hedefleyen 'FIFA Forward Enterprise' projesi nedeniyle yaşanan tartışmaların ardından geldi.

Yoğun eleştiriler sonrası FIFA'nın söz konusu projede geri adım atmak zorunda kaldığı belirtilirken UEFA'nın da FIFA yönetimine olan güvenini tamamen kaybettiği ifade edildi.

FIFA İÇİNDE DE TEPKİLER ARTIYOR

Yalnızca Avrupa futbolunun değil FIFA bünyesindeki birçok çalışanın da projeye karşı çıktığı aktarıldı.

Bazı FIFA çalışanlarının söz konusu girişimi "oyunun ruhunu öldürme girişimi" olarak değerlendirdiği öne sürüldü.

İNGİLTERE'DEN UEFA'YA DESTEK

İngiltere Futbol Federasyonu da UEFA'nın çağrısına destek verdi.

Yapılan açıklamada, FIFA'nın yönetim yapısı ve liderliğinin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi gerektiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"UEFA'nın tutumunu tamamen destekliyoruz. Dünya futbolunun şeffaf şekilde yönetilmesini, 211 ulusal federasyonun çıkarlarının korunmasını ve oyunun uzun vadeli geleceğinin tüm kararların merkezinde yer almasını sağlayacak güçlü bir yönetişim incelemesinin zamanı gelmiştir."

GÖZLER FIFA'DA

UEFA'nın olası güven oylaması hamlesi, Gianni Infantino'nun geleceği açısından kritik bir sürecin kapısını aralayabilir.

FIFA cephesinden ise söz konusu iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.