2026 Dünya Kupası’na aylar kala Meksika’da yaşanan şiddet olayları, organizasyonun güvenliğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

ABD ve Kanada ile birlikte turnuvaya ev sahipliği yapacak olan Meksika’da, kartel bağlantılı çatışmaların yeniden alevlenmesi tüm dünyada ses getirdi.

MEKSİKA'NIN DÜNYA KUPASI EV SAHİPLİĞİ

Turnuvada Meksika’daki maçlara Guadalajara, Mexico City ve Monterrey ev sahipliği yapacak. Organizasyon, 11 Haziran’da Mexico City’de ev sahibi Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak grup maçıyla başlayacak. Ancak hafta sonu yaşanan gelişmeler güvenlik kaygılarını artırdı.

ÇATIŞMALAR TURNUVA ÖNCESİ GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ ARTIRDI

“El Mencho” lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes’in ölümünün ardından ülkenin bazı bölgelerinde şiddet olayları yaşandı. Cervantes’in, güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmalar sırasında ağır yaralandığı ve sonrasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Cervantes, ABD’ye metamfetamin ve fentanil kaçakçılığıyla bilinen Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) lideriydi. Ölüm haberinin ardından bazı grupların sokaklara inmesi ve güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşanması, turnuva öncesinde organizasyonun güvenliği konusunda yeni endişelere yol açtı.

FIFA DÜNYA KUPASI EV SAHİPLİĞİNİ GÖZDEN GEÇİRİYOR

Yetkililer, Dünya Kupası için geniş kapsamlı güvenlik planlarının devrede olduğunu belirtirken yaşanan son olaylar turnuvanın Meksika ayağına ilişkin yeni bir gelişmenin yaşanabileceğini düşündürüyor.

FIFA'nn Dünya Kupası'nda Meksika'nın ev sahipliği konusunu yeniden gözden geçirdiği belirtiliyor.

Gözler şimdi yetkililerin yapacağı resmi açıklamaya çevrildi.