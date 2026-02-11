FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, en büyük hayalinin UEFA Şampiyonlar Ligi’nde maç yönetmek olduğunu açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen FIFA Kokart Töreni’nde dördüncü kez kokart takan Karaoğlan, hem saha hakemi hem de VAR olarak kokart almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

İlk kez kokart alan genç hakemlere başarı dileyen Karaoğlan, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmenin kendisi için büyük gurur olduğunu vurguladı.

Genç hakemlerin güçlü bir şekilde yetiştiğini ifade eden Karaoğlan, “Çok değerli hakem arkadaşlarımız geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu büyük emek harcıyor. Genç kardeşlerimiz ileride bu ligi üstlenecek ve deneyim kazandıkça yurt dışında da görev alacaklar. Buna yürekten inanıyorum.” dedi.

“SEYİR ZEVKİ YÜKSEK MAÇLARA KATKI SUNMAK İSTİYORUZ”

Hakem klasman sistemindeki değişiklikle genç hakemlerin Süper Lig’e daha hızlı çıkabildiğini belirten Atilla Karaoğlan, geçmişte bu seviyeye ulaşmanın çok daha zor olduğunu söyledi.

Karaoğlan, “Başarıyı sahada gösteren hakemlerin Süper Lig’e yükselmesi artık daha mümkün. Gençlerin bu seviyeye daha hızlı gelmesi, diğer arkadaşlara da örnek olacak. Bu adımı atanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Topun oyunda kalma süresi konusunda hakemlerin çaba gösterdiğini vurgulayan Karaoğlan, şunları ekledi: “Merkez Hakem Kurulu ile birlikte çalışıyoruz. Topun oyunda kalması sadece hakeme bağlı değil, futbolcular ve diğer paydaşların da katkısı gerekiyor. Oyunun hızlanması, sakatlanan oyuncunun hızlı bir şekilde tedavi edilmesi ve seyir zevkinin artması için elimizden geleni yapıyoruz. UEFA’da uyguladığımız yöntemleri Türkiye’de de sürdürüyoruz ve seyir zevki yüksek maçlara katkı sunmayı hedefliyoruz.”

"DÜNYA KUPASI'NDA MİLLİ TAKIMIMIZIN YER ALMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

UEFA maçları ve Süper Lig’de oyuncular arasında ayrım yapmadıklarını belirten Karaoğlan, her futbolcunun eşit ve değerli olduğunu söyledi. Pozisyonları yorumlamanın hakemlerin görevi olduğunu ve bazen oyuncuların ufak temaslarda faul bekleyebileceğini dile getirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası’na da değinen Karaoğlan, “Milli takımımızın turnuvaya katılmasını ve başarılı olmasını ümit ediyoruz. Orada bir Türk hakemin görev almasını istiyoruz. Çok yetenekli genç hakemlerimiz geliyor ve önümüzdeki Dünya Kupalarında mutlaka bir Türk hakem olacak. Federasyon ve Merkez Hakem Kurulu bu konuda gençlerimizi her zaman destekliyor. Türk hakemliğini Dünya Kupası ve UEFA’nın üst düzey turnuvalarında temsil etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Son olarak hedefini aktaran Karaoğlan, şunları ifade etti:

"Şu anda UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarında görev yapıyorum. Benim de hayalim Halil Umut Meler arkadaşım gibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetmek. İnşallah bu hedefimi de önümüzdeki yıllarda yakalarım."