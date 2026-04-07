FIFA Disiplin Komitesi, 31 Mart’ta oynanan İspanya-Mısır milli takımları dostluk maçında bir grup taraftarın İslamofobik tezahüratlarda bulunması nedeniyle soruşturma başlattı.

RFEF HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

İspanyol basınına sözlü olarak yapılan açıklamada ve İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından doğrulanan haberde, İspanya-Mısır maçında yaşanan olaylarla ilgili RFEF hakkında disiplin soruşturması açıldığı bildirildi.

Barselona’daki RCDE Stadyumu’nda oynanan maçın ilk yarısında bazı İspanyol taraftarlar “Zıplamayan Müslüman” sloganları atmış, Mısır Milli Marşı’nı ıslıklamış ve sosyalist İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e yönelik hakaret içerikli tezahüratlarda bulunmuştu.

İspanyol basını, RFEF’nin FIFA Disiplin Komitesi tarafından başlatılan soruşturmada savunma yapacağını, gerekirse tanıkların çağrılabileceğini ve soruşturmanın tamamlanması için net bir süre bulunmadığını aktardı.

PEDRO SANCHEZ VE YETKİLİLERDEN KINAMA

RFEF, İslamofobik tezahüratlar üzerine maçın devre arasında anons yaptırarak, stadyumdaki taraftarlara hakaret, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık içeren tezahüratlardan kaçınmaları çağrısında bulundu. Dev ekrandan da sporda şiddetin önlenmesi mevzuatına göre bu tür eylemlerin yasak olduğu hatırlatıldı.

Maç sonrası İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, RFEF ve başkanı Rafael Louzan, milli futbolcular Pedro Gonzalez Lopez ve Lamine Yamal ile teknik direktör Luis de la Fuente, söz konusu davranışları kınayarak, benzer olayların bir daha yaşanmaması için önlem alınması çağrısında bulundu.