Yeniçağ Gazetesi
13 Mart 2026 Cuma
FIFA’dan futbol kurallarında değişiklik: 2026 Dünya Kupası’nda uygulanacak

FIFA, 2026 Dünya Kupası’ndan itibaren geçerli olacak yeni futbol kurallarını açıkladı. Oyuncu değişikliği süresi, taç atışları ve VAR incelemeleriyle ilgili önemli düzenlemelere gidildi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), futbol oyun kurallarında önemli değişikliklere gitti. Yapılan düzenlemelerin 2026 FIFA Dünya Kupası’nda uygulanacağı duyuruldu.

Yeni kurallarla birlikte oyuncu değişiklikleri, taç atışları ve VAR incelemeleriyle ilgili süre ve yetki düzenlemeleri getirildi.

Oyuncu değişikliğine süre sınırı
Yeni kurala göre oyundan çıkan futbolcu, değişiklik sırasında 10 saniye içinde sahayı terk etmek zorunda olacak.

Bu süre aşılırsa oyuna girecek yedek oyuncu sahaya girmeden önce 1 dakika beklemek zorunda kalacak.

Taç atışlarında süre kuralı
Taç atışlarının daha hızlı kullanılması amacıyla da yeni bir süre kuralı getirildi.

Buna göre oyuncular taç atışını 5 saniye içinde kullanmak zorunda olacak. Sürenin aşılması durumunda top rakip takıma verilecek.

Tedavi gören oyuncular için yeni uygulama
Saha içinde tedavi gören futbolcular için de yeni bir kural getirildi.

Tedavisi tamamlanan oyuncular sahaya dönmeden önce en az 1 dakika saha dışında bekleyecek.

VAR’ın yetkisi genişletildi
Yeni düzenleme kapsamında VAR sisteminin yetkileri de genişletildi.

Buna göre VAR artık açık ve bariz hata durumlarında ikinci sarı kart kararlarını ve korner kararlarını da inceleyebilecek.

FIFA’nın yaptığı bu değişikliklerle oyunun temposunun artırılması ve tartışmalı kararların daha sağlıklı değerlendirilmesi hedefleniyor.

