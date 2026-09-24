1. İspanya: 1995.88 puan
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı?
Türkiye A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika karşısında birbirinden zorlu maçlara çıkacak. 2026 Dünya Kupası'nın ardından 5 basamak gerileyen Türkiye'nin kritik karşılaşmalar maçlar öncesi güncel FIFA dünya sıralamasındaki yeri belli oldu.Furkan Çelik
2. Arjantin: 1970.37 puan
3. Fransa: 1948.97 puan
4. İngiltere: 1922.83 puan
5. Brezilya: 1804.92 puan
6. Fas: 1803.99 puan
7. Portekiz: 1787.85 puan
8. Belçika: 1778.36 puan
9. Hollanda: 1775.54 puan
10. Meksika: 1754.30 puan
11. Kolombiya: 1739.89 puan
12. Almanya: 1726.22 puan
13. Hırvatistan: 1723.05 puan
14. İsviçre: 1710.88 puan
15. İtalya: 1704.73 puan
16. ABD: 1690.33 puan
17. Japonya: 1673.68 puan
18. Senegal: 1653.43 puan
19. Norveç: 1651.29 puan
20. Uruguay: 1634.70 puan
21. Danimarka: 1619.47 puan
22. İran: 1609.85 puan
23. Avusturya: 1598.82 puan
24. Mısır: 1597.04 puan
25. Ekvador: 1592.59 puan
26. Nijerya: 1585.02 puan
27. Türkiye: 1582.54 puan
28. Avusturalya: 1581.51 puan
29. Cezayir: 1576.80 puan
30. Kanada: 1571.34 puan