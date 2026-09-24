Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı?

FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı?

Türkiye A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika karşısında birbirinden zorlu maçlara çıkacak. 2026 Dünya Kupası'nın ardından 5 basamak gerileyen Türkiye'nin kritik karşılaşmalar maçlar öncesi güncel FIFA dünya sıralamasındaki yeri belli oldu.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 1

1. İspanya: 1995.88 puan

1 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 2

2. Arjantin: 1970.37 puan

2 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 3

3. Fransa: 1948.97 puan

3 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 4

4. İngiltere: 1922.83 puan

4 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 5

5. Brezilya: 1804.92 puan

5 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 6

6. Fas: 1803.99 puan

6 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 7

7. Portekiz: 1787.85 puan

7 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 8

8. Belçika: 1778.36 puan

8 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 9

9. Hollanda: 1775.54 puan

9 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 10

10. Meksika: 1754.30 puan

10 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 11

11. Kolombiya: 1739.89 puan

11 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 12

12. Almanya: 1726.22 puan

12 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 13

13. Hırvatistan: 1723.05 puan

13 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 14

14. İsviçre: 1710.88 puan

14 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 15

15. İtalya: 1704.73 puan

15 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 16

16. ABD: 1690.33 puan

16 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 17

17. Japonya: 1673.68 puan

17 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 18

18. Senegal: 1653.43 puan

18 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 19

19. Norveç: 1651.29 puan

19 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 20

20. Uruguay: 1634.70 puan

20 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 21

21. Danimarka: 1619.47 puan

21 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 22

22. İran: 1609.85 puan

22 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 23

23. Avusturya: 1598.82 puan

23 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 24

24. Mısır: 1597.04 puan

24 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 25

25. Ekvador: 1592.59 puan

25 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 26

26. Nijerya: 1585.02 puan

26 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 27

27. Türkiye: 1582.54 puan

27 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 28

28. Avusturalya: 1581.51 puan

28 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 29

29. Cezayir: 1576.80 puan

29 30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Resim: 30

30. Kanada: 1571.34 puan

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