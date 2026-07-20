Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım’ın yeri belli oldu

FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım’ın yeri belli oldu

2026 Dünya Kupası sonrası FIFA dünya sıralaması yenilendi. İşte güncel liste ve Türkiye’nin yeri…

Kaynak: Diğer
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FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım’ın yeri belli oldu - Resim: 1

2026 Dünya Kupası’nın ardından açıklanan FIFA dünya sıralamasında zirvede değişiklik yaşandı. İspanya liderliğe yükselirken, Türkiye’nin de listedeki yeri netleşti.

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FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım’ın yeri belli oldu - Resim: 2

1- İspanya | 1995.88 puan

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FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım’ın yeri belli oldu - Resim: 3

2- Arjantin | 1970.37 puan

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FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım’ın yeri belli oldu - Resim: 4

3- Fransa | 1948.97 puan

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FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım’ın yeri belli oldu - Resim: 5

4- İngiltere | 1922.83 puan

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FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım’ın yeri belli oldu - Resim: 6

5- Brezilya | 1804.92 puan

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FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım’ın yeri belli oldu - Resim: 7

6- Fas | 1803.99 puan
7- Portekiz | 1787.85 puan
8- Belçika | 1778.36 puan
9- Hollanda | 1775.54 puan
10- Meksika | 1754.30 puan

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FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım’ın yeri belli oldu - Resim: 8

11- Kolombiya | 1739.89 puan
12- Almanya | 1726.22 puan
13- Hırvatistan | 1723.05 puan
14- İsviçre | 1719.88 puan
15- İtalya | 1704.73 puan

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FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım’ın yeri belli oldu - Resim: 9

16- ABD | 1690.33 puan
17- Japonya | 1673.68 puan
18- Senegal | 1653.43 puan
19- Norveç | 1651.29 puan
20- Uruguay | 1634.70 puan

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FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım’ın yeri belli oldu - Resim: 10

21- Danimarka | 1619.47 puan
22- İran | 1609.85 puan
23- Avusturya | 1598.82 puan
24- Mısır | 1597.04 puan
25- Ekvador | 1592.59 puan

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FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım’ın yeri belli oldu - Resim: 11

İşte Türkiye’nin Yeri

26- Nijerya | 1585.02 puan
27- Türkiye | 1582.54 puan
28- Avustralya | 1581.51 puan
29- Cezayir | 1576.80 puan
30- Kanada | 1571.34 puan

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